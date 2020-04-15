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Голова ДАБІ усунув чиновника з Київської області, якого пов'язують з Кудрявцевим

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 19:24
Голова ДАБІ усунув чиновника з Київської області, якого пов'язують з Кудрявцевим
Фото: Олексій Кудрявцев (dabi.gov.ua)

За даними журналістів, Григоренко є кумом колишнього керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Юрій Васильченко відсторонив від виконання службових обов'язків виконуючого обов'язки директора департаменту Держархбудінспекції у Київській області Андрія Григоренка. Про це повідомляється на офіційному сайті ДАБІ, передають "Українські новини".

Зазначається, що стосовно в.о. директора департаменту ДАБІ в Київській області Андрія Григоренка порушено дисциплінарне провадження і він відсторонений від виконання обов'язків на час його проведення. Підставою для відсторонення стала службова записка департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Зараз здійснюється перевірка діяльності чиновника.

Крім того, раніше на хабарі був затриманий інспектор будівельного нагляду департаменту ДАБІ в Київській області. Підлеглий Григоренко вимагав хабар від приватного підприємця за те, щоб не притягувати його до відповідальності та не накладати штраф в розмірі 1,5 млн гривень за порушення містобудівних умов і обмежень.

За даними "Українських новин", Григоренко є кумом колишнього голови Олексія Кудрявцева ДАБІ.

Раніше зазначалося, що будучи головою ДАБІ Кудрявцев міг бути причетний до організації ручного управління реєстром дозвільних документів на будівництво ДАБІ й системи зборів до місцевих органів архітектурно-будівельного контролю, яким передав повноваження ДАБІ України за внесення даних до реєстру.

Нагадаємо, народний депутат України Іван Юнаков від фракції "Слуга народу" заявляв, що у колишнього голови ДАБІ Кудрявцева є корупційний "козир" - реєстр дозвільних документів.

У грудні 2018 року Кабінет міністрів України відправив у відставку, проте за даними ЗМІ Кудрявцев ще довгий час зберігав вплив на керівництво ДАБІ через своїх ставлеників, зокрема, в.о. голови ДАБІ Олександра Строкача, якого також звільнили у грудні 2019 року.

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