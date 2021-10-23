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Глава "Гарпока" заявил о политическом давлении со стороны отдельных депутатов

Автор: Артем Горовенко

Руководитель государственного поставщика электроэнергии "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявил о попытках незаконного политического давления на предприятие со стороны отдельных народных депутатов с целью дестабилизации его работы.

Об этом говорится в колонке Петриковца для "Интерфакс-Украина".

"Манипуляция информацией, направленная на умышленную дискредитацию важного предприятия и меня как его руководителя - недопустима. Это может расцениваться как умышленное и противоправное вмешательство в хозяйственную деятельность государственного предприятия с целью нанесения ему вреда. Это дает основания полагать, что давление оказывается с целью помешать эффективной деятельности "Гарантированного покупателя", который демонстрирует стабильно высокие показатели", - отметил Петриковец.

Руководитель "Гарпока" отметил, что 22 октября члены парламента не поддержали запрос к президенту относительно его увольнения с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

О запросе и собственном голосовании в Верховной раде руководству "Гарпока" стало известно постфактум.

"Я отрицаю любые обвинения и осуждаю попытки политического влияния. Выводы о якобы "нанесении убытков" безосновательны, так как невозможны без открытого, справедливого и экспертного анализа ситуации. По результатам такого анализа, в итоге которого нет никаких сомнений, я требую публичного опровержения недостоверной информации, которая распространялась о предприятии, и нанесла вред деловой репутации", - добавил Петриковец.

Глава "Гарпока" призвал расследовать факты незаконного давления на государственное предприятие со стороны отдельных народных депутатов.

"Вместе с тем, возникает еще ряд вопросов: в чьих интересах действуют те, кто пытаются навредить представителю государства на рынке электроэнергии? Не сосредоточены ли их интересы в этой же области? Не пытается ли кто-то намеренно создать искусственный ажиотаж, еще и в самый ответственный момент для энерегосистемя? Все эти вопросы должны быть тщательно изучены компетентными службами", - подытожил Петриковец.

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