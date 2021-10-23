Глава "Гарпоку" заявив про політичний тиск з боку окремих депутатів

"Маніпуляція інформацією, спрямована на навмисну дискредитацію важливого підприємства та мене як його керівника - неприпустима. Це може розцінюватися як навмисне та протиправне втручання у господарську діяльність державного підприємства з метою завдання йому шкоди. Це дає підстави вважати, що тиск чиниться з метою завадити ефективній діяльності "Гарантованого покупця", який демонструє стабільно високі показники", - зазначив Петриковець.

Керівник "Гарпоку" зазначив, що 22 жовтня члени парламенту не підтримали запит до президента щодо його звільнення з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець".

Про запит та власне голосування у Верховній раді керівництву "Гарпоку" стало відомо постфактум.

"Я заперечую будь-які звинувачення та засуджую спроби політичного впливу. Висновки про нібито "нанесення збитків" безпідставні, тому що неможливі без відкритого, справедливого та експертного аналізу ситуації. За результатами такого аналізу, у підсумку якого немає жодних сумнівів, я вимагаю публічного спростування недостовірної інформації, що поширювалася про підприємство, та завдала шкоди діловій репутації", - додав Петриковець.

Глава "Гарпоку" закликав розслідувати факти незаконного тиску на державне підприємство з боку окремих народних депутатів.

"Разом з тим, виникає ще низка питань: в чиїх інтересах діють ті, хто намагаються нашкодити представнику держави на ринку електроенергії? Чи не зосереджені їхні інтереси в цій же галузі? Чи не намагається хтось навмисно створити штучний ажіотаж, ще й у найвідповідальніший момент для енерегосистеми? Всі ці питання повинні бути ретельно вивчені компетентними службами", - підсумував Петриковець.