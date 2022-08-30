Глава ФРС возвращает рынки на грешную землю, НБУ снова финансирует бюджет

Самое ожидаемое рынками событие прошлой недели – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон Хоуле – не принесло ничего хорошего. Напротив, восьмиминутная речь стала холодным душем для инвесторов.

Пауэлл подтвердил, что американский центробанк продолжит решительно поднимать ставки для обуздания инфляции. Даже если это приведет к экономическому замедлению и "причинит боль" домохозяйствам и бизнесу. Более того, глава ФРС заявил, что еще одно "чрезвычайно большое" повышение ставок может быть уместным в сентябре, если на это укажут макроэкономические данные.

Впрочем, кажется, рынки после выступления Пауэлла уже и так смирились с худшим – сейчас большую вероятность, согласно котировкам фьючерсов федеральных средств, они отдают повышению на 0,75 процента. Ралли на рынках акций, которое началось в середине июня, скорее всего можно считать завершенным. Ведь его главным двигателем были надежды, что уже вскоре, через несколько месяцев, темпы повышения ставок ФРС замедлятся.

Выступление Пауэлла эти надежды окончательно похоронило. К рынкам приходит понимание, что более высокие ставки останутся на дольше, что обременит экономику и сократит прибыли бизнеса. А с меньшими прибылями компаний текущая рыночная стоимость ведущих фондовых индексов выглядит более завышенной. В результате – худшее недельное снижение фондовых индексов с июня, S&P 500 падает на 4%, 3,4 процентных пункта из которых приходятся на пятницу, день выступления Пауэлла.

Финансовые рынки проведут очень непростой сентябрь в ожидании нового шага повышения ставок ФРС и поступления новых сигналов об охлаждении экономики.

Между тем макроданные, опубликованные на прошлой неделе, говорили о еще большей вероятности рецессии в западных странах. Замедляется потребление, падают объемы продаж американской недвижимости. Сокращается деловая активность, особенно в Европе, которая страдает от сверхвысоких цен на электроэнергию и природный газ.

За прошедшую неделю месячные фьючерсы на природный газ на европейском хабе TTF взлетели на 38% и составили нефтяной ценовой эквивалент в более чем 560 долларов за баррель. За этим скачком и ценой вне пределов экономической целесообразности – рыночная паника из-за планов "Газпрома" прекратить на три дня поставки в Европу, а также вполне не исключено, что и рыночные манипуляции.

Цены на нефть Brent тоже ползли вверх и снова перешагнули отметку 100 долларов за баррель. ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией намекнула на возможное сокращение добычи – так ведущие экспортеры нефти отреагировали на возможное возобновление ядерной сделки между Ираном и западными странами и возвращение иранской нефти на глобальный рынок.

Украинские финансовые рынки были гораздо менее наполнены событиями на прошлой неделе. Рыночные привлечения через ОВГЗ оставались крайне низкими, а львиная доля покупок пришлась на Национальный банк.

Скорее всего, в последующие недели Минфин будет настаивать на ставках 12-16% по военным ОВГЗ, следовательно снова будет нуждаться в поддержке НБУ.

На рынке украинских еврооблигаций продолжается затишье после недавней реструктуризации: в итоге они подешевели на 1-2 цента к 22-32 центов на доллар.

Оставался спокойным и валютный рынок: покупатели не создавали значительного давления на межбанковском рынке, и НБУ продал уже привычные 400 млн долларов, чтобы удовлетворить их спрос. Наличный же курс оставался почти неизменным в диапазоне 39,2-40 гривен/доллар.