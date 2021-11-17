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Глава Фонда госимущества подал в отставку

Новина українською →
Украина, Среда 17 ноября 2021 10:15
Глава Фонда госимущества подал в отставку Фото: глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко (privatization.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку. Он занимал этот пост с сентября 2019 года

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Сенниченко был назначен главой Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года.

Сенниченко родился в 1973 году в Киеве. Начал карьеру 1997 экономистом в Национальном банке Украины. В 2000-2001 годах работал в службе премьер-министра Украины в должности международного секретаря.

2004-2006 - руководитель офиса программ Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), внедрял проекты в координации с IFC, CIDA, FDFID, USAID и UNDP.

В 2006-2010 - CEO Британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующейся на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

В 2013-2016 - директор Jones Lang LaSalle в Украине, директор по развитию бизнеса в СНГ.

В 2016-2018 - директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпоште".

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