Глава Фонда госимущества подал в отставку

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку. Он занимал этот пост с сентября 2019 года

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Сенниченко был назначен главой Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года.

Сенниченко родился в 1973 году в Киеве. Начал карьеру 1997 экономистом в Национальном банке Украины. В 2000-2001 годах работал в службе премьер-министра Украины в должности международного секретаря.

2004-2006 - руководитель офиса программ Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), внедрял проекты в координации с IFC, CIDA, FDFID, USAID и UNDP.

В 2006-2010 - CEO Британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующейся на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

В 2013-2016 - директор Jones Lang LaSalle в Украине, директор по развитию бизнеса в СНГ.

В 2016-2018 - директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпоште".