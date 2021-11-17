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Голова Фонду держмайна подав у відставку

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Україна, Середа 17 листопада 2021 10:15
Голова Фонду держмайна подав у відставку Фото: голова Фонду держмайна Дмитро Сенніченко (privatization.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку. Він обіймав цю посаду з вересня 2019 року

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Сенніченко був призначений головою Фонду держмайна України 19 вересня 2019 року.

Сенніченко народився в 1973 році в Києві. Почав кар'єру 1997 економістом у Національному банку України. У 2000-2001 роках працював у службі прем'єр-міністра України на посаді міжнародного секретаря.

2004-2006-керівник офісу програм Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), впроваджував проекти в координації з IFC, CIDA, FDFID, USAID і UNDP.

У 2006-2010-CEO Британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, що спеціалізується на інвестиціях в нерухомість та інфраструктуру.

У 2013-2016-директор Jones Lang LaSalle в Україні, директор з розвитку бізнесу в СНД.

У 2016-2018-директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті".

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