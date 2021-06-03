Глава ФГИ о законопроекте об олигархах: Украина долго ждала такой закон

"Украина ждала такой закон долго. Даже слишком долго. Почти два года работая в Фонде госимущества я изнутри вижу, к каким последствиям приводит симбиоз крупного бизнеса и власти для обогащения за счет госактивов и что потом от этих активов остается. Нам удалось вернуть ряд госпредприятий под фактический контроль государства и выбить из них ставленников олигархата, но без системных законодательных изменений это бег по кругу - до следующего реванша", - заявил Сенниченко.

Что касается самого законопроекта, то по словам Сенниченко, он запрещает лицам, отнесенным СНБО к олигархам, быть покупателем или бенефициаром покупателя объектов Большой приватизации.

"Это позволит наконец разорвать порочный круг коррупции и круговую поруку, которая привела к тому, что приватизация в Украине превратилась в некий закрытый клуб для своих. Сфера приватизации фактически была монополизирована несколькими ФПГ. Мы категорически против монополий поэтому максимально приветствуем и поддерживаем законопроект президента. Очень показательно, что он был внесен как раз тогда, когда в Украине стартовала Большая приватизация", - отметил глава ФГИ.