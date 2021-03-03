Глава ФБР обвинил участников штурма Капитолия во внутреннем терроризме

Глава ФБР давал показания Конгрессу впервые после нападения 6 января.

Министерство юстиции предъявило обвинения более 300 человекам по различным статьям, включая сговор и создание препятствий Конгрессу.

По меньшей мере 18 человек, связанных с ультраправой организацией Proud Boys, были обвинены, а еще девять человек, связанных с антиправительственной группировкой, известной как Oath Keepers, обвиняются в сговоре с целью захвата Капитолия, чтобы не допустить официального назначения Джо Байдена президентом.

ФБР пока не арестовало ни одного подозреваемого в причастности к гибели сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника и к изготовлению самодельных бомб, обнаруженных вблизи штаб-квартир национальных комитетов Республиканской и Демократической партий.