Глава ФБР звинуватив учасників штурму Капітолію у внутрішньому тероризмі

Глава ФБР давав свідчення Конгресу вперше після нападу 6 січня.

Міністерство юстиції пред'явило звинувачення понад 300 людей за різними статтями, включаючи змову і створення перешкод Конгресу.

Щонайменше 18 осіб, пов'язаних з ультраправою організацією Proud Boys, були звинувачені, а ще дев'ять осіб, пов'язаних з антиурядовим військом, відомому як Oath Keepers, звинувачуються в змові з метою захоплення Капітолію, щоб не допустити офіційного призначення президентом Джо Байдена.

ФБР поки не заарештувало жодного підозрюваного в причетності до загибелі співробітника поліції Капітолія Брайана Сикника і до виготовлення саморобних бомб, виявлених поблизу штаб-квартир національних комітетів Республіканської та Демократичної партій.