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Глава ФБР звинуватив учасників штурму Капітолію у внутрішньому тероризмі

Автор: Артур Родивилов

Директор ФБР Кріс Рей звинуватив прихильників Дональда Трампа, які вчинили напад на Капітолій 6 січня, у внутрішньому тероризмі. Він запевнив, що вони будуть притягнуті до відповідальності за свої дії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Глава ФБР давав свідчення Конгресу вперше після нападу 6 січня.

Міністерство юстиції пред'явило звинувачення понад 300 людей за різними статтями, включаючи змову і створення перешкод Конгресу.

Щонайменше 18 осіб, пов'язаних з ультраправою організацією Proud Boys, були звинувачені, а ще дев'ять осіб, пов'язаних з антиурядовим військом, відомому як Oath Keepers, звинувачуються в змові з метою захоплення Капітолію, щоб не допустити офіційного призначення президентом Джо Байдена.

ФБР поки не заарештувало жодного підозрюваного в причетності до загибелі співробітника поліції Капітолія Брайана Сикника і до виготовлення саморобних бомб, виявлених поблизу штаб-квартир національних комітетів Республіканської та Демократичної партій.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Раніше стало відомо, що компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

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Новини України ФБРкапитолий
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