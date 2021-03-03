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Глава ФБР обвинил участников штурма Капитолия во внутреннем терроризме

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 00:11
Глава ФБР обвинил участников штурма Капитолия во внутреннем терроризме Фото: штурм Капитолия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Директор ФБР Крис Рэй обвинил сторонников Дональда Трампа, совершивших нападение на Капитолий 6 января, во внутреннем терроризме. Он заверил, что они будут привлечены к ответственности за свои действия.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Глава ФБР давал показания Конгрессу впервые после нападения 6 января.

Министерство юстиции предъявило обвинения более 300 человекам по различным статьям, включая сговор и создание препятствий Конгрессу.

По меньшей мере 18 человек, связанных с ультраправой организацией Proud Boys, были обвинены, а еще девять человек, связанных с антиправительственной группировкой, известной как Oath Keepers, обвиняются в сговоре с целью захвата Капитолия, чтобы не допустить официального назначения Джо Байдена президентом.

ФБР пока не арестовало ни одного подозреваемого в причастности к гибели сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника и к изготовлению самодельных бомб, обнаруженных вблизи штаб-квартир национальных комитетов Республиканской и Демократической партий.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.

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