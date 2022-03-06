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Глава Евросовета заявил, что ЕС не будет финансировать отправку боевых самолетов в Украину

Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз выделил для Украины 500 млн евро финансовой помощи. Однако эти средства не будут использоваться для финансирования отправки боевых самолетов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Евросовета Шарля Мишеля французскому изданию Le Journal du Dimanche.

"В рамках FEP было мобилизовано 500 млн евро, 450 - на летальное оборудование и 50 мон на нелетальные материалы. Мы впервые выделили средства для доставки смертоносной военной техники. Но эти европейские средства не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов в Украину", - заявил Мишель.

Ранее мы сообщали, что сервис посуточной аренды жилья Airbnb собрал 1,9 млн долларов для помощи Украине.

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