Голова Євроради заявив, що ЄС не буде фінансуватиме відправку бойових літаків в Україну

Європейський союз виділив для України 500 млн євро фінансової допомоги. Проте ці кошти не будуть використовуватися для фінансування відправки бойових літаків в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Євроради Шарля Мішеля французькому виданню Le Journal du Dimanche.
"В рамках FEP було мобілізовано 500 млн євро, 450 - на летальне обладнання і 50 млн на нелетальні матеріали. Ми вперше виділили кошти для доставки смертоносної військової техніки. Але ці європейські кошти не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну", - заявив Мішель.
Раніше ми повідомляли, що сервіс подобової оренди житла Airbnb зібрав 1,9 млн доларів для допомоги Україні.
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