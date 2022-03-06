Глава Евросовета заявил, что ЕС не будет финансировать отправку боевых самолетов в Украину

Европейский союз выделил для Украины 500 млн евро финансовой помощи. Однако эти средства не будут использоваться для финансирования отправки боевых самолетов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Евросовета Шарля Мишеля французскому изданию Le Journal du Dimanche.