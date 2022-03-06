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Голова Євроради заявив, що ЄС не буде фінансуватиме відправку бойових літаків в Україну

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Брюсель, Неділя 06 березня 2022 11:19
Голова Євроради заявив, що ЄС не буде фінансуватиме відправку бойових літаків в Україну Фото: президент Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз виділив для України 500 млн євро фінансової допомоги. Проте ці кошти не будуть використовуватися для фінансування відправки бойових літаків в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Євроради Шарля Мішеля французькому виданню Le Journal du Dimanche.

"В рамках FEP було мобілізовано 500 млн євро, 450 - на летальне обладнання і 50 млн на нелетальні матеріали. Ми вперше виділили кошти для доставки смертоносної військової техніки. Але ці європейські кошти не підуть на фінансування поставок бойових літаків в Україну", - заявив Мішель.

Раніше ми повідомляли, що сервіс подобової оренди житла Airbnb зібрав 1,9 млн доларів для допомоги Україні.

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