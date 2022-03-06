Голова Євроради заявив, що ЄС не буде фінансуватиме відправку бойових літаків в Україну

Європейський союз виділив для України 500 млн євро фінансової допомоги. Проте ці кошти не будуть використовуватися для фінансування відправки бойових літаків в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Євроради Шарля Мішеля французькому виданню Le Journal du Dimanche.