Глава Евросовета о санкциях против РФ: у нас в запасе дополнительные меры

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Евросоюза есть в запасе дополнительные санкции против России. В частности, за полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе дополнительные санкции против РФ", - заявил он.

Однако Мишель отказался подробнее рассказать о будущих мерах.

"Я не скажу. До сих пор мы заставали московский режим врасплох и намерены продолжать в том же духе. Путин думал, что он разделяет европейцев. Перед войной он провел тщательную подготовительную работу по оказанию влияния, делая ставку на определенных лидеров, пытаясь подорвать доверие между партнерами по ЕС, используя гибридные действия. После двух недель войны мы едины как никогда, мы приняли сильные санкции и оказываем очень конкретную помощь Украине", - заявил глава Евросовета.

Он также добавил, что ЕС должен противостоять Путину.

"Если мы хотим ограничить риски на атомных электростанциях, оказать помощь гражданскому населению и, наконец, открыть путь к дипломатии, мы должны противостоять тем, кто сегодня сидит в кресле Кремля. Какой будет ситуация в Москве в дальнейшем, никто не знает", - заявил он.