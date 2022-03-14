Глава Євроради про санкції проти РФ: у нас в запасі додаткові заходи

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що у Євросоюзу є в запасі додаткові санкції проти Росії. Зокрема, за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

"Ми повинні продовжувати наш тиск, щоб змінити баланс сил. У нас є в запасі додаткові санкції проти РФ", - заявив він.

Однак Мішель відмовився докладніше розповісти про майбутні заходи.

"Я не скажу. Досі ми заставали Московський режим зненацька і мають намір продовжувати в тому ж дусі. Путін думав, що він розділяє європейців. Перед війною він провів ретельну підготовчу роботу з надання впливу, роблячи ставку на певних лідерів, намагаючись підірвати довіру між партнерами по ЄС, використовуючи гібридні дії. Після двох тижнів війни ми єдині як ніколи, ми прийняли сильні санкції і надаємо дуже конкретну допомогу Україні", - заявив глава Євроради.

Він також додав, що ЄС має протистояти Путіну.

"Якщо ми хочемо обмежити ризики на атомних електростанціях, надати допомогу цивільному населенню і, нарешті, відкрити шлях до дипломатії, ми повинні протистояти тим, хто сьогодні сидить у кріслі Кремля. Якою буде ситуація в Москві надалі, ніхто не знає", - заявив він.