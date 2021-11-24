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Глава Евросовета в беседе с Путиным подчеркнул ответственность РФ за мир на Донбассе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время беседы по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул ответственность Москвы за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. В ходе разговора собеседники также обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Евросовета.

"Подчеркнул ответственность России за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", - написал Мишель.

По его словам, он также обсудил с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Глава Евросовета подчеркнул заинтересованность ЕС в прочном мире между Ереваном и Баку.

Напомним, 24 ноября пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

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