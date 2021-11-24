Глава Євроради в бесіді з Путіним підкреслив відповідальність РФ за мир на Донбасі

Глава Європейської Ради Шарль Мішель під час бесіди телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним підкреслив відповідальність Москви за мирне врегулювання конфлікту на сході України. В ході розмови співрозмовники також обговорили ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Євроради.
"Підкреслив відповідальність Росії за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.
За його словами, він також обговорив з Путіним ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану. Глава Євроради підкреслив зацікавленість ЄС у міцному світі між Єреваном і Баку.
Нагадаємо, 24 листопада проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.