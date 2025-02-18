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Глава Євроради виклав представнику Трампа умови припинення вогню в Україні

Брюссель, Вівторок 18 лютого 2025 13:15
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Глава Євроради виклав представнику Трампа умови припинення вогню в Україні Фото: Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Просте припинення вогню не приведе до миру в Україні. Необхідна угода, яка влаштує Україну і Європу.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в мережі Х.

"Мир не може бути простим припиненням вогню - нам потрібна угода, яка забезпечить всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні та безпеку в Європі", - написав він після зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Брюсселі.

За його словами, Україна може розраховувати на Європу.

"Ми готові продовжувати конструктивно працювати зі США для забезпечення миру і безпеки", - додав Кошта.

Нагадаємо, раніше з Келлогом зустрілася президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що ЄС повною мірою надає військову допомогу Україні і готовий зробити навіть більше.

Фон дер Ляєн також висловила готовність ЄС працювати разом зі США, щоб покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують.

У Саудівській Аравії 18 лютого проходить зустріч офіційних делегацій США і РФ.

Переговори в Ер-Ріяді відбулися після телефонної розмови президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня, в якій він змінив ключові позиції США щодо війни. Президент України Володимир Зеленський попередив, що його країна не визнає "жодних угод про нас без нас".

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