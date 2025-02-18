Глава Евросовета изложил представителю Трампа условия прекращения огня в Украине

Простое прекращение огня не приведет к миру в Украине. Необходимо соглашение, которое устроит Украину и Европу.

Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в сети Х .

"Мир не может быть простым прекращением огня - нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине и безопасность в Европе", - написал он после встречи со специальным представителем США по Украине и России Китом Келлогом в Брюсселе.

По его словам, Украина может рассчитывать на Европу.

"Мы готовы продолжать конструктивно работать с США для обеспечения мира и безопасности", - добавил Кошта.

Напомним, ранее с Келлогом встретилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что ЕС в полной мере оказывает военную помощь Украине и готов сделать даже больше.

Фон дер Ляйен также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают.

В Саудовской Аравии 18 февраля проходит встреча официальных делегаций США и РФ.

Переговоры в Эр-Рияде последовали за телефонным разговором президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе, в котором он изменил ключевые позиции США по войне. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его страна не признает "никаких соглашений о нас без нас".