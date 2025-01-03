Голова Євроради: Україна має залишатися ключовим пріоритетом ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головиЄвроради Антоніу Кошти на церемонії відкриття польського головування в ЄС.

Кошту нагадав, що девіз польського головування - "безпека, Європо". І зараз Євросоюзу необхідно знову зміцнити свою безпеку, щоб забезпечити мир у Європі.

"Тому Україна має залишатися нашим головним пріоритетом. Цього року ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для досягнення всеосяжної перемоги, справедливого і міцного миру. Міжнародне право має восторжествувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки", - зазначив Кошта.

За його словами, оборона в ЄС має розглядатися як стратегічний пріоритет. Блоку потрібно стати сильнішим, ефективнішим, стійкішим, а також працювати на благо сильного трансатлантичного партнерства та співпраці з НАТО.

"Саме тому я закликав провести на початку лютого неформальну зустріч європейських лідерів, присвячену темі оборони. Генеральний секретар НАТО і прем'єр-міністр Британії приєднаються до нас на частину зустрічі", - додав він.