Глава Євроради про тарифи Трампа: велика економічна помилка, яка торкнеться всіх

"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи і всього світу", - зазначив Кошта, коментуючи плани США оголосити мита.

За його словами, Європа має відповісти на такий крок рішуче, але водночас розумно. До рішення потрібно прийти шляхом переговорів.

"Вступати в тарифну війну - не найкращий шлях, але ми повинні реагувати таким чином, щоб знайти рішення шляхом переговорів у спільних і взаємних інтересах США і Європи - американської економіки і європейської економіки", - вважає він.

Кошта нагадав, що на торговельні відносини між країнами Євросоюзу і США припадає 30% світової торгівлі і 40% світового ВВП.

"Тож це торкнеться не тільки Європи і США, це торкнеться всіх, тож це велика помилка. Але я сподіваюся, що Сполучені Штати розуміють масштаби цієї помилки і що ми зможемо уникнути торгової війни. У той час, коли всі хочуть миру, немає сенсу розв'язувати війну через торгівлю", - додав він, маючи на увазі зусилля щодо завершення війни Росії проти України.