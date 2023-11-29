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Глава Євроради позитивно налаштований на грудневий саміт ЄС щодо питання України

Фото: президент Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Єврорада Шарль Мішель позитивно налаштований на грудневий саміт ЄС у питанні України, зокрема щодо початку переговорів на вступ. За його словами, європейські лідери сповнені рішучості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля в інтерв'ю France Inter.

"Європейські лідери сповнені рішучості підтримати Україну, тому що на карту поставлено нашу демократичну модель, наші фундаментальні цінності, ті, що лягли в основу європейського проекту", - сказав він.

Мішель нагадав, що через два тижні європейські лідери зберуться на саміт та "сконцентрують багато зусиль для ухвалення додаткових рішень на підтримку України на фінансовому та військовому рівні, а також на політичному рівні, і, я сподіваюся, початок переговорів про вступ".

Крім того, глава Євроради впевнений, що ЄС виконає обіцянку про постачання мільйона артилерійських снарядів для України. Але він визнає, що до березня 2024 року план не буде виконаний.

"Це займе трохи більше часу, ніж хотілося б... Кілька додаткових місяців, безсумнівно, знадобляться", - додав Мішель.

"Зелене світло" для України

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Проте Угорщина вже заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. 

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе безкінечно блокувати вступ України до ЄС. А Україна вже веде переговори з угорською владою, аби вирішили суперечки.

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