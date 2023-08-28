Глава Євроради назвав можливі терміни прийому до ЄС нових членів

Як зазначає видання, війна Росії проти України відродила політику розширення ЄС, яка раніше знаходилася в комі. Брюссель зробив Україну, Молдову та Албанію країнами-кандидатами та спровокував серйозні внутрішні дебати про те, як блок зможе прийняти до восьми нових членів.

"Якщо ми хочемо, щоб нам довіряли, ми повинні говорити про терміни, - йдеться у підготовленій промові Мішеля. - Поки ми готуємо наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми повинні поставити перед собою чітку мету. Ми з обох боків маємо бути готовими до розширення до 2030 року".

За його словами, тепер необхідно розглядати розширення як одне із наших головних завдань. "І для ЄС, і для його майбутніх держав-членів", - розповість Мішель на стратегічному форумі у Словенії перед аудиторією, до якої увійдуть лідери країн-кандидатів Молдови, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Сербії та Боснії та Герцеговини.

Роль Мішеля як президента Євроради полягає в тому, щоб заохочувати та вмовляти 27 держав-членів прийти до консенсусу, і його смілива заява припускає, що він почув достатньо на нещодавніх самітах лідерів, щоб повірити, що це можливо. Лідери ЄС проведуть свою першу спеціальну дискусію на цю тему в Гранаді (Іспанія) на початку жовтня.

Вступ України до ЄС

Україна наполягає на тому, щоб ЄС погодився розпочати офіційний процес вступу до кінця року. А питання про те, як забезпечити фінансову підтримку всім кандидатам (і Україні зокрема), знаходиться в центрі паралельних дебатів, що продовжуються, про поповнення бюджету ЄС. Багато держав-членів в приватному порядку порушують питання, як ЄС може адаптуватися до України, найбіднішої країни-кандидата за всю історію. Але політична воля зараз грає на руку Києву. "Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрите. Нам потрібно діяти відповідно до цього", - скаже сьогодні Мішель.