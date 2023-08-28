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Глава Евросовета назвал возможные сроки приема в ЕС новых членов

Фото: Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. Глава Евросовета Шарль Мишель положит начало дебатам о расширении, которые будут доминировать в дискуссиях на высоком уровне внутри блока до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, война России против Украины возродила ранее находившуюся в коме политику расширения ЕС. Брюссель сделал Украину, Молдову и Албанию странами-кандидатами и спровоцировал серьезные внутренние дебаты о том, как блок сможет принять до восьми новых членов.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках, - говорится в подготовленной речи Мишеля. - Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году".

По его словам, теперь необходимо рассматривать расширение как одну из наших главных задач. "И для ЕС, и для его будущих государств-членов", – расскажет Мишель на стратегическом форуме в Словении перед аудиторией, в которую войдут лидеры стран-кандидатов Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Роль Мишеля как президента Евросовета заключается в том, чтобы поощрять и уговаривать 27 государств-членов прийти к консенсусу, и его смелое заявление предполагает, что он услышал достаточно на недавних саммитах лидеров, чтобы поверить в то, что это возможно.  Лидеры ЕС проведут свою первую специальную дискуссию по этой теме в Гранаде (Испания) в начале октября.

Вступление Украины в ЕС

Украина настаивает на том, чтобы ЕС согласился начать официальный процесс вступления к концу года. А вопрос о том, как обеспечить финансовую поддержку всем кандидатам (и Украине в частности), находится в центре продолжающихся параллельных дебатов о пополнении бюджета ЕС. Многие государства-члены в частном порядке задаются вопросом, как ЕС может адаптироваться к Украине, самой бедной стране-кандидату за всю историю. Но политическая воля  сейчас она играет на руку Киеву. "Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Нам нужно действовать в соответствии с этим", скажет сегодня Мишель.

 

 

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

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