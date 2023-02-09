Глава Європарламенту виступила за передачу Україні літаків та далекобійних ракет

"Ми знаємо, яку жертву поніс ваш народ заради Європи, і ми повинні вшанувати це не лише словами, а й діями", - сказала вона.

Глава Європейського парламенту додала, європейська допомога Україні повинна включати "реактивні літаки, які вам потрібні, щоб захистити свободу, яку багато хто сприймає як належне".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступає у Європейському парламенті. Деталі звернення президента до європейських парламентів - у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський сьогодні також відвідає саміт ЄС, де проведе низку зустрічей. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.

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