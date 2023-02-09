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Глава Європарламенту виступила за передачу Україні літаків та далекобійних ракет

Фото: президент України Володимир Зеленський та глава Європейського парламенту Роберта Метцола (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Європейського парламенту Роберта Метцола виступила за передачу Україні авіації та далекобійних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Метцоли у Європарламенті.

"Ми знаємо, яку жертву поніс ваш народ заради Європи, і ми повинні вшанувати це не лише словами, а й діями", - сказала вона.

Глава Європейського парламенту додала, європейська допомога Україні повинна включати "реактивні літаки, які вам потрібні, щоб захистити свободу, яку багато хто сприймає як належне".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступає у Європейському парламенті. Деталі звернення президента до європейських парламентів - у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський сьогодні також відвідає саміт ЄС, де проведе низку зустрічей. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.

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