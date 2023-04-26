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Глава Європарламенту підтримала початок переговорів щодо членства України в ЄС цього року

Фото: Роберта Метсола, голова Європарламенту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Європарламенту Роберта Метсола підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Але для цього потрібно виконати рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновниці в ефірі телемарафону.

"Якщо рекомендації будуть виконані, чому їх (переговори щодо членства України в ЄС - ред.) не розпочати цього року? Для мене це не питання. Питання про те, що кожна країна має пройти свій шлях. Коли країна виконує свої зобов'язання, законодавчо, політично, економічно, розуміючи поточні труднощі та геополітичний контекст, чому ні?", - заявила Метсола.

Нагадаємо, раніше у парламенті Чехії виступили за початок переговорів про членство України в ЄС цього року.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала прискорити переговори з ЄС щодо членства України.

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