Глава Европарламента призвал принять в ЕС страны Западных Балкан

"Расширение может принести большую выгоду как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", - сказал Сассоли.

Однако, как подчеркнул глава Европарламента, то, как быстро страны Западных Балкан станут частью ЕС, зависит от того, насколько успешно будут внедрены реформы, необходимые для европейской интеграции.

К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми ЕС уже ведет переговоры о евроинтеграции, а также Албанию и Северную Македонию, которые официально считают кандидатами на вступление в ЕС.

К западно-балканскому региону также относят Боснию и Герцеговину и Косово, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на вступление в Евросоюз.