Глава Европарламента призвал принять в ЕС страны Западных Балкан
Глава Европарламента Давид Сассоли выступил за расширение Европейского союза. Он призвал ускорить евроинтеграцию стран Западных Балкан.
Об этом сообщает Radio Liberty.
"Расширение может принести большую выгоду как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", - сказал Сассоли.
Однако, как подчеркнул глава Европарламента, то, как быстро страны Западных Балкан станут частью ЕС, зависит от того, насколько успешно будут внедрены реформы, необходимые для европейской интеграции.
К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми ЕС уже ведет переговоры о евроинтеграции, а также Албанию и Северную Македонию, которые официально считают кандидатами на вступление в ЕС.
К западно-балканскому региону также относят Боснию и Герцеговину и Косово, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на вступление в Евросоюз.
Напомним, недавно Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио для вступления в ЕС. Страны договорились сотрудничать для ускорения европейской интеграции.
Добавим, недавно социологи рассказали, сколько украинцев готовы на референдуме поддержать вступление Украины в ЕС.