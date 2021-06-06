Глава Європарламенту закликав прийняти в ЄС країни Західних Балкан

"Розширення може принести велику вигоду як регіону, так і Європі загалом, допомагаючи забезпечити стабільний, процвітаючий та мирний континент", - сказав Сассолі.

Однак, як наголосив глава Європарламенту, те, як швидко країни Західних Балкан стануть частиною ЄС, залежить від того, наскільки успішно будуть впроваджені реформи, потрібні для європейської інтеграції.

До Західних Балкан відносять Сербію та Чорногорію, з якими ЄС вже веде переговори про євроінтеграцію, а також Албанію та Північну Македонію, які офіційно вважають кандидатами на вступ до ЄС.

До західнобалканського регіону також відносять Боснію та Герцеговину і Косово, які розглядаються як потенційні кандидати на вступ до Євросоюзу.