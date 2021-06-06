Глава Європарламенту закликав прийняти в ЄС країни Західних Балкан
Глава Європарламенту Давид Сассолі виступив за розширення Європейського союзу. Він закликав прискорити євроінтеграцію країн Західних Балкан.
Про це повідомляє Radio Liberty.
"Розширення може принести велику вигоду як регіону, так і Європі загалом, допомагаючи забезпечити стабільний, процвітаючий та мирний континент", - сказав Сассолі.
Однак, як наголосив глава Європарламенту, те, як швидко країни Західних Балкан стануть частиною ЄС, залежить від того, наскільки успішно будуть впроваджені реформи, потрібні для європейської інтеграції.
До Західних Балкан відносять Сербію та Чорногорію, з якими ЄС вже веде переговори про євроінтеграцію, а також Албанію та Північну Македонію, які офіційно вважають кандидатами на вступ до ЄС.
До західнобалканського регіону також відносять Боснію та Герцеговину і Косово, які розглядаються як потенційні кандидати на вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, нещодавно Україна, Грузія і Молдова стали асоційованим тріо для вступу в ЄС. Країни домовилися співпрацювати для прискорення європейської інтеграції.
Додамо, нещодавно соціологи розповіли, скільки українців готові на референдумі підтримати вступ України в ЄС.