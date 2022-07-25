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Глава Еврокомиссии призвала готовиться к полной остановке поставок газа из России

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала страны, менее зависимые от поставок российского газа, также принять участие в усилиях по экономии. Экономики в ЕС тесно переплетены, и газовый кризис затронет все государства-члены в той или иной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Урсули фон дер Ляйен агентству DPA.

По ее словам, даже государства-члены, которые почти не покупают российский газ, не могут избежать последствий возможной остановки поставок внутренний рынок ЕС. Она назвала Россию ненадежным партнером по экспорту газа.

"Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно", - сказал она, отметив, что Россия уже поставляет газ частично или вообще не поставляет газ в 12 стран-членов ЕС.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже сейчас должен снизить потребление российского газа таким образом, чтобы к марту следующего года экономия составила 15% (45 млрд кубометров), напомнив, что "главной целью остается полная независимость от поставок российского газа в Европу не позднее 2027 года".

Предложения Еврокомиссии станут предметом специальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе во вторник. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что они найдут широкое одобрение. "Я уверена, что министры энергетики... осознают свои обязанности", - сказала она, отметив, что речь идет о создании системы безопасности для всех, чтобы могли безопасно пережить следующие две зимы.

Незадолго до этого Испания и Португалия, среди прочих, подвергли критике предложение Еврокомиссии по плану действий в чрезвычайных ситуациях с газом. Правительство Португалии заявило, что не может принять это предложение, поскольку страна потребляет газ лишь в крайней необходимости.

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