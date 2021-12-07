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Глава Еврокомиссии предупредила РФ об усилении санкций в случае угрозы вторжения в Украину

Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Россию ждут ужесточенные санкции в случае вторжения российских войск в Украину. А также в случае нарушения международных прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"ЕС будет надлежащим образом реагировать на любые дальнейшие агрессии, включая нарушения международного права или любые другие злонамеренные действия, предпринятые против нас или наших соседей, включая Украину", - заявила глава Еврокомиссии.

При этом она подчеркнула полную и непоколебимую поддержку ЕС перед лицом агрессии России против территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непоколебимую поддержку ЕС Украине перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета. Мы также видим вопиющую попытку запугать реформистское правительство Молдовы, манипулируя поставками газа в период высоких цен на энергоносители. Мы должны защитить наши общества и демократии от такого рода циничных геополитических силовых игр", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.

Ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке комплекса мер против России в случае ее вторжения в Украину.

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