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Глава Еврокомиссии поставила ультиматум AstraZeneca

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть согласованного количества препарата.

Об этом она заявила в интервью Funkle Mediengruppe.

Глава Еврокомиссии сообщила, что компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны", - сказала фон дер Ляйен.

Отметим, задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.

В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.

Напомним, ранее Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Однако, потом несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

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Новости Украины ЕврокомиссияВакцина
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