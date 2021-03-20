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Голова Єврокомісії поставила ультиматум AstraZeneca

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частину узгодженої кількості препарату.

Про це вона заявила в інтерв'ю Funkle Mediengruppe.

Голова Єврокомісії повідомила, що компанія AstraZeneca доставила в Європу тільки 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів.

"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни", - сказала фон дер Ляйєн.

Зазначимо, затримки з доставкою в AstraZeneca пояснюють проблемою виробництва.

В кінці лютого Reuters повідомив, що AstraZeneca у другому кварталі 2021 року зможе поставити менше 90 млн доз вакцини в Європейський союз, в той час як за контрактом вона зобов'язалася доставити в країни співтовариства 180 млн доз.

Нагадаємо, раніше Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через ніби-то утворення тромбів.

Однак, потім кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.

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