Голова Єврокомісії поставила ультиматум AstraZeneca

Про це вона заявила в інтерв'ю Funkle Mediengruppe .

Голова Єврокомісії повідомила, що компанія AstraZeneca доставила в Європу тільки 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів.

"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни", - сказала фон дер Ляйєн.

Зазначимо, затримки з доставкою в AstraZeneca пояснюють проблемою виробництва.

В кінці лютого Reuters повідомив, що AstraZeneca у другому кварталі 2021 року зможе поставити менше 90 млн доз вакцини в Європейський союз, в той час як за контрактом вона зобов'язалася доставити в країни співтовариства 180 млн доз.