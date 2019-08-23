В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары

Иллюстративное фото (heddels.com)

Чиновники ЕС предлагают в одностороннем порядке ввести пошлины в отношении США

Европейские чиновники подготовили агрессивный план, направленный на противодействие торговой политике США, а также и крупнейшим американским технологическим компаниям, включая Google, Apple, Amazon и Facebook. Об этом пишет Politico со ссылкой на 173-страничный документ, которым располагает издание.

Согласно документу, Европа должна активнее отстаивать свои интересы в торговой войне с американским лидером Дональдом Трампом. План, в том числе, предполагает возможность вводить в одностороннем порядке пошлины на американские товары.

Чиновники предлагают Урсуле фон дер Ляйен, которая возглавит Еврокомиссию, создать Европейский фонд будущего для инвестиций более 100 млрд долларов в пакеты акций европейских компаний с высоким потенциалом. Целью этого проекта является создание условия для конкуренции с американскими технологическими гигантами.

Ка отмечается в документе, крупнейшие американские технологические компании - с рыночной капитализацией, которая сейчас иногда превышает 1 триллион долларов, - в 100 раз дороже, чем крупнейшие европейские технологические компании, такие как музыкальный сервис Spotify.

В дополнение к американским компаниям называются также китайские гиганты Baidu, Alibaba и Tencent. "В Европе таких компаний нет", - отмечается в документе.

Как сообщало РБК-Украина, в июле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,2%. По прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,6%, ВВП еврозоны - на 1,3%.

Отметим, в начале июня 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые конфликты между странами является главной угрозой для мирового экономического роста.