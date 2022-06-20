Глава Еврокомиссии объяснила, почему Украина должна получить статус кандидата в ЕС

Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС и это вполне обосновано. Страна поделала большую работу за восемь лет, решение Еврокомиссии является историческим.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал ARD , об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна проделала за 8 восемь лет.

"Я твердо полагаю, что мы получим положительное решение (Европейского совета - ред.), получим поддержку, курс теперь задан. Конечно, это историческое решение, которое сейчас также должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо. Украина сделала огромные шаги вперед", - заявила она.

Глава ЕС отметила, что "Украина - это прочная парламентская демократия".

Фон дер Ляйен уточнила, что в ЕС "хотят видеть еще больше реформ". Вместе с тем глава ЕК заметила, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли прием в сообщество успешным и как скоро это произойдет.

"В этих государствах все зависит от того, насколько быстро пойдет этот процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны доказать, что они соответствуют Европейскому союзу. Тогда и процесс идет быстрее, это не совсем жесткий процесс", - подытожила фон дер Ляйен.

В качестве примера она привела Турцию и Словакию, которым в 1999 году были даны перспективы вступления в ЕС. Словакия много работала и в 2004 году стала членом ЕС. С другой стороны, сегодня Турция находится дальше от ЕС, чем в тот период.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия рекомендовала странам-участницам ЕС предоставить Украине статус кандидата.

Вчера стало известно, при каких условиях Киев может лишиться этого статуса.

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