ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава Еврокомиссии объяснила, почему Украина должна получить статус кандидата в ЕС

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 20 июня 2022 04:48
Глава Еврокомиссии объяснила, почему Украина должна получить статус кандидата в ЕС Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС и это вполне обосновано. Страна поделала большую работу за восемь лет, решение Еврокомиссии является историческим.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал ARD, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна проделала за 8 восемь лет.

"Я твердо полагаю, что мы получим положительное решение (Европейского совета - ред.), получим поддержку, курс теперь задан. Конечно, это историческое решение, которое сейчас также должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо. Украина сделала огромные шаги вперед", - заявила она.

Глава ЕС отметила, что "Украина - это прочная парламентская демократия".

Фон дер Ляйен уточнила, что в ЕС "хотят видеть еще больше реформ". Вместе с тем глава ЕК заметила, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли прием в сообщество успешным и как скоро это произойдет.

"В этих государствах все зависит от того, насколько быстро пойдет этот процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны доказать, что они соответствуют Европейскому союзу. Тогда и процесс идет быстрее, это не совсем жесткий процесс", - подытожила фон дер Ляйен.

В качестве примера она привела Турцию и Словакию, которым в 1999 году были даны перспективы вступления в ЕС. Словакия много работала и в 2004 году стала членом ЕС. С другой стороны, сегодня Турция находится дальше от ЕС, чем в тот период.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия рекомендовала странам-участницам ЕС предоставить Украине статус кандидата.

Вчера стало известно, при каких условиях Киев может лишиться этого статуса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Членство в ЕС
NEWS
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона