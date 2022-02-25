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Глава Еврокомиссии о новых санкциях против РФ: затронут 70% финансового сектора страны

Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями. Они будут приняты совместно с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ожидается, что санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный и визовый секторы РФ.

Также

Напомним, ранее Совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России за начало полномасштабной войны против Украины.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России. Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях.

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ЕвросоюзСанкции против РоссииВторжение России в Украину