Глава Еврокомиссии о новых санкциях против РФ: затронут 70% финансового сектора страны

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями. Они будут приняты совместно с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ожидается, что санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный и визовый секторы РФ.
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Напомним, ранее Совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России за начало полномасштабной войны против Украины.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России. Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях.