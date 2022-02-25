Глава Єврокомісії про нові санкції проти РФ: торкнуться 70% фінансового сектора країни

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що 70% російського фінансового сектора буде порушено новими санкціями. Вони будуть прийняті спільно з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Очікується, що санкції торкнуться фінансового, енергетичного, транспортного і візового секторів РФ.
Нагадаємо, раніше Рада ЄС погодила додаткові санкції проти Росії за початок повномасштабної війни проти України.
Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія і її союзники введуть масштабний пакет економічних санкцій проти Росії. Очікується, що західні країни оголосять про скоординовані санкції.