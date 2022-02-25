Глава Еврокомиссии о новых санкциях против РФ: затронут 70% финансового сектора страны

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями. Они будут приняты совместно с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ожидается, что санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный и визовый секторы РФ.

Также она заявила, что санкции, которые также ограничивают доступ России к финансовым рынкам, увеличат стоимость заимствований для России и поднимут там инфляцию.

Фон дер Ляйен также добавила, что ограничение экспорта в Россию нанесет ущерб ее нефтяному сектору, поскольку остановит доступ к материалам, которые ей нужны из ЕС для ее нефтеперерабатывающих заводов.

По ее словам, со временем это приведет к истощению доходов от нефтепереработки в России.