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Глава Еврокомиссии о новых санкциях против РФ: затронут 70% финансового сектора страны

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Брюссель, Пятница 25 февраля 2022 04:10
Глава Еврокомиссии о новых санкциях против РФ: затронут 70% финансового сектора страны Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон деор Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями. Они будут приняты совместно с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ожидается, что санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный и визовый секторы РФ.

Также она заявила, что санкции, которые также ограничивают доступ России к финансовым рынкам, увеличат стоимость заимствований для России и поднимут там инфляцию.

Фон дер Ляйен также добавила, что ограничение экспорта в Россию нанесет ущерб ее нефтяному сектору, поскольку остановит доступ к материалам, которые ей нужны из ЕС для ее нефтеперерабатывающих заводов.

По ее словам, со временем это приведет к истощению доходов от нефтепереработки в России.

В то же время Макрон уточнил, что Беларусь как "пособник" российской власти в нападении на Украину также будет подвергнута санкциям.

Напомним, ранее Совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России за начало полномасштабной войны против Украины.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России. Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях.

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