Глава Еврокомиссии о новых санкциях против РФ: затронут 70% финансового сектора страны
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями. Они будут приняты совместно с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ожидается, что санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный и визовый секторы РФ.
Также она заявила, что санкции, которые также ограничивают доступ России к финансовым рынкам, увеличат стоимость заимствований для России и поднимут там инфляцию.
Фон дер Ляйен также добавила, что ограничение экспорта в Россию нанесет ущерб ее нефтяному сектору, поскольку остановит доступ к материалам, которые ей нужны из ЕС для ее нефтеперерабатывающих заводов.
По ее словам, со временем это приведет к истощению доходов от нефтепереработки в России.
В то же время Макрон уточнил, что Беларусь как "пособник" российской власти в нападении на Украину также будет подвергнута санкциям.
Напомним, ранее Совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России за начало полномасштабной войны против Украины.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России. Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях.