Глава Єврокомісії про нові санкції проти РФ: торкнуться 70% фінансового сектора країни
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що 70% російського фінансового сектора буде порушено новими санкціями. Вони будуть прийняті спільно з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Очікується, що санкції торкнуться фінансового, енергетичного, транспортного і візового секторів РФ.
Також вона заявила, що санкції, які також обмежують доступ Росії до фінансових ринків, збільшать вартість запозичень для Росії і піднімуть там інфляцію.
Фон дер Ляйен також додала, що обмеження експорту в Росію завдасть шкоди її нафтовому сектору, оскільки зупинить доступ до матеріалів, які їй потрібні з ЄС для її нафтопереробних заводів.
За її словами, з часом це призведе до виснаження доходів від нафтопереробки в Росії.
Разом з тим Макрон уточнив, що Білорусь як "пособник" російської влади в нападі на Україну також буде піддана санкціям.
Нагадаємо, раніше Рада ЄС погодила додаткові санкції проти Росії за початок повномасштабної війни проти України.
Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія і її союзники введуть масштабний пакет економічних санкцій проти Росії. Очікується, що західні країни оголосять про скоординовані санкції.