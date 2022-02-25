Глава Єврокомісії про нові санкції проти РФ: торкнуться 70% фінансового сектора країни

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що 70% російського фінансового сектора буде порушено новими санкціями. Вони будуть прийняті спільно з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Очікується, що санкції торкнуться фінансового, енергетичного, транспортного і візового секторів РФ.

Також вона заявила, що санкції, які також обмежують доступ Росії до фінансових ринків, збільшать вартість запозичень для Росії і піднімуть там інфляцію.

Фон дер Ляйен також додала, що обмеження експорту в Росію завдасть шкоди її нафтовому сектору, оскільки зупинить доступ до матеріалів, які їй потрібні з ЄС для її нафтопереробних заводів.

За її словами, з часом це призведе до виснаження доходів від нафтопереробки в Росії.