UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Еврокомиссии назвала действия российских войск в Украине военными преступлениями

Фото: глава Еврокомиссии назвала события в Буче военными преступлениями (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в субботу, что российские войска, по-видимому, совершили военные преступления, нанося удары по гражданскому населению в Украине. Но она сказала, что юристы должны расследовать эти события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Покидая Украину после визита, она сказала, что в пятницу своими глазами видела разрушения в городе Буча под Киевом. В пятницу группа судебно-медицинских экспертов приступила к эксгумации массового захоронения с телами мирных жителей, которые были убиты, когда русские оккупировали город.

"Мой инстинкт подсказывает: если это не военное преступление, то что такое военное преступление? Но я врач по образованию, а юристы должны провести тщательное расследование", - сказала фон дер Ляйен журналистам в поезде, отправляющемся из Украины в субботу.

Фон дер Ляйен сказала, что ЕС работает с Украиной в рамках совместной следственной группы, чтобы собрать доказательства возможных военных преступлений для использования в будущих судебных делах.

"Чрезвычайно важно, чтобы это было хорошо задокументировано, чтобы предотвратить поражение в суде, если окажется, что доказательств недостаточно", - сказала фон дер Ляйен.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил в прошлом месяце, что он начал расследование возможных военных преступлений в Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча