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Глава Єврокомісії назвала дії російських військ в Україні військовими злочинами

Фото: глава Єврокомісії назвала події в Бучі військовими злочинами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в суботу, що російські війська, мабуть, вчинили військові злочини, завдаючи ударів по цивільному населенню в Україні. Але вона сказала, що юристи повинні розслідувати ці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Залишаючи Україну після візиту, вона сказала, що в п'ятницю своїми очима бачила руйнування в місті Буча під Києвом. У п'ятницю група судово-медичних експертів приступила до ексгумації масового поховання з тілами мирних жителів, які були вбиті, коли росіяни окупували місто.

"Мій інстинкт підказує: якщо це не військовий злочин, то що таке військовий злочин? Але я лікар за освітою, а юристи повинні провести ретельне розслідування", - сказала фон дер Ляєн журналістам у поїзді, що відправляється з України в суботу.

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС працює з Україною в рамках Спільної слідчої групи, щоб зібрати докази можливих військових злочинів для використання в майбутніх судових справах.

"Надзвичайно важливо, щоб це було добре задокументовано, щоб запобігти поразці в суді, якщо виявиться, що доказів недостатньо", - сказала фон дер Ляєн.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив минулого місяця, що він почав розслідування можливих військових злочинів в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Буча