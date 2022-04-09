Глава Єврокомісії назвала дії російських військ в Україні військовими злочинами

Залишаючи Україну після візиту, вона сказала, що в п'ятницю своїми очима бачила руйнування в місті Буча під Києвом. У п'ятницю група судово-медичних експертів приступила до ексгумації масового поховання з тілами мирних жителів, які були вбиті, коли росіяни окупували місто.

"Мій інстинкт підказує: якщо це не військовий злочин, то що таке військовий злочин? Але я лікар за освітою, а юристи повинні провести ретельне розслідування", - сказала фон дер Ляєн журналістам у поїзді, що відправляється з України в суботу.

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС працює з Україною в рамках Спільної слідчої групи, щоб зібрати докази можливих військових злочинів для використання в майбутніх судових справах.

"Надзвичайно важливо, щоб це було добре задокументовано, щоб запобігти поразці в суді, якщо виявиться, що доказів недостатньо", - сказала фон дер Ляєн.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив минулого місяця, що він почав розслідування можливих військових злочинів в Україні.