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Глава Еврокомиссии и генсек НАТО призвали российские власти освободить Навального

Брюссель, Понедельник 18 января 2021 15:01
Глава Еврокомиссии и генсек НАТО призвали российские власти освободить Навального
Фото: Алексей Навальный (instagram.com/yalia_navalnaya)
Автор: РБК-Украина

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Российской Федерации немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Также она настаивает на том, чтобы Россия обеспечила его безопасность.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

"Я осуждаю задержание Алексея Навального вчера российскими властями после его возвращения в Россию. Российские власти должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность. Задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. Мы также по-прежнему ожидаем проведения тщательного и независимого расследования покушения на жизнь Алексея Навального. Мы будем внимательно следить за ситуацией", - заявила она.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к российским властям с призывом освободить Алексея Навального.

"Я присоединяюсь к международным призывам к немедленному освобождению Алексея Навального. Лица, ответственные за покушение на него с применением запрещенного химического оружия, должны быть привлечены к ответственности. Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и верховенства права", - написал он в Twitter.

Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево".

В терминале аэропорта оппозиционер дал небольшой брифинг, где в очередной раз заявил, что ничего не боится. А уже через несколько минут был задержан на пограничном контроле.

Добавим, что днем начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным прямо в отделении полиции.

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Новости Украины В мире НавальныйЙенс СтолтенбергЕврокомиссия

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