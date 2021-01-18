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Глава Єврокомісії і генсек НАТО закликали російську владу звільнити Навального

Брюссель, Понеділок 18 січня 2021 15:01
Глава Єврокомісії і генсек НАТО закликали російську владу звільнити Навального
Фото: Олексій Навальний (instagram.com/yalia_navalnaya)
Автор: РБК-Україна

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала владу Російської Федерації негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Також вона наполягає на тому, щоб Росія забезпечила його безпеку.

Про це йдеться в заяві Європейської комісії.

"Я засуджую затримання Олексія Навального вчора російською владою після його повернення в Росію. Російська влада повинна негайно звільнити його і забезпечити його безпеку. Затримання політичних опонентів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Ми як і раніше очікуємо проведення ретельного і всебічного розслідування замаху на життя Олексія Навального. Ми будемо уважно стежити за ситуацією", - заявила вона.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до російської влади із закликом звільнити Олексія Навального.

"Я приєднуюся до міжнародних закликів до негайного звільнення Олексія Навального. Особи, відповідальні за замах на нього, з застосуванням забороненого хімічної зброї, повинні бути притягнуті до відповідальності. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання в галузі прав людини та верховенства права", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 17 січня Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту "Шереметьєво".

В терміналі аеропорту опозиціонер дав невеликий брифінг, де в черговий раз заявив, що нічого не боїться. А вже через кілька хвилин був затриманий на прикордонному контролі.

Додамо, що вдень почався суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним прямо у відділенні поліції.

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