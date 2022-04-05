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Глава Еврокомиссии на этой неделе посетит Украину

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Брюссель, Вторник 05 апреля 2022 09:19
Глава Еврокомиссии на этой неделе посетит Украину Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе посетит Украину. В делегации с ней будет и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Словении Янеза Янши.

По его словам, словенские дипломаты вслед за литовскими возвращается в Киев.

"Туда же возвращается и миссия Евросоюза. На этой неделе в Киев также прибудет председатель Еврокомиссии и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности", - отметил Янша.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия на этой неделе сделает еще один шаг в процессе вступления Украины в Европейский союз.

Украинская сторона рассчитывает на то, что заключение Еврокомиссии о соответствии критериям членства в ЕС будет подано уже до конца апреля.

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