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Глава Єврокомісії заявила, що Європа готова до зими, незважаючи на шантаж Путіна

Субота 16 листопада 2024 18:18
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Глава Єврокомісії заявила, що Європа готова до зими, незважаючи на шантаж Путіна Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні Росія припинила постачання газу до Австрії. Проте Європа готова до зими.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Вона підкреслила, що російський диктатор Володимир Путін знову використовує енергію як зброю та шантаж. Але на європейському континенті до цього готові, оскільки газові сховища Євросоюзу наповнені.

"Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу, скорочуючи постачання газу. Ми готові до цього та готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені. Як уже сказав (австрійський канцлер – ред.) Карл Нехаммер, учора Європа об'єдналася у підтримці Австрії", - написала вона.

Що передувало

Нагадаємо, вчора канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Росія, починаючи з 16 листопада, припинить постачання газу. За його словами, про такий намір "Газпрому" йому повідомили в п'ятницю вдень.

Нехаммер підкреслив, що це призведе до того, до чого країна готувалася з початку повномасштабної війни в Україні. Він зазначив, що в Австрії достатньо потужностей, щоб отримувати газ з інших регіонів, а сховища в країні заповнені на 93%.

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Володимир Путін Євросоюз Російська Федерація Австрія Газ Урсула фон дер Ляйєн
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