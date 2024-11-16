Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова к зиме, несмотря на шантаж Путина

Сегодня Россия прекратила поставки газа в Австрию. Однако Европа готова к зиме.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин вновь использует энергию в качестве оружия и шантажа. Но на европейском континенте к этому готовы, так как газовые хранилища Евросоюза заполнены. "Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу, сокращая поставки газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены. Как уже сказал (австрийский канцлер - ред.) Карл Нехаммер, вчера Европа объединилась в поддержке Австрии", - написала она.