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Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова к зиме, несмотря на шантаж Путина

Суббота 16 ноября 2024 18:18
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Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова к зиме, несмотря на шантаж Путина Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Россия прекратила поставки газа в Австрию. Однако Европа готова к зиме.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин вновь использует энергию в качестве оружия и шантажа. Но на европейском континенте к этому готовы, так как газовые хранилища Евросоюза заполнены.

"Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу, сокращая поставки газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены. Как уже сказал (австрийский канцлер - ред.) Карл Нехаммер, вчера Европа объединилась в поддержке Австрии", - написала она.

Что предшествовало

Напомним, вчера канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия начиная с 16 ноября прекратит поставки газа. По его словам, о таком намерении "Газпрома" ему сообщили в пятницу днем.

Нехаммер подчеркнул, что это приведет к тому, к чему страна готовилась с начала полномасштабной войны в Украине. Он отметил, что у Австрии достаточно мощностей, чтобы получать газ из других регионов, а хранилища в стране заполнены на 93%.

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Владимир Путин Евросоюз Российская Федерация Австрия Газ Урсула фон дер Ляйен
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