Глава Єврокомісії запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Європарламенті .

"З гордістю повідомляю, що Єврокомісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист українців у ЄС", - сказала вона у своєму щорічному посланні про стан справ у ЄС.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ притулок до ЄС знайшли 4 млн українців. "Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була Європа, яка відповіла на поклик історії", - заявила фон дер Ляйєн.

Вона також заявила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Вступ України до ЄС

Урсула фон дер Ляйєн закликала прийняти Україну в ЄС, назвавши розширення епохальним рішенням для блоку з 27 країн.

"Майбутнє України - у нашому Союзі", - сказала вона

Глава Єврокомісії не виключила зміни договору ЄС, якщо це буде необхідно.

"Я завжди підтримуватиму цю Палату представників - і всіх тих, хто хоче реформувати ЄС і змусити його краще працювати на благо громадян. І так, це означає включення змін до Європейської конвенції та договору, якщо і там, де це необхідно", - сказала вона із трибуни Європейського парламенту.

Тимчасовий захист

Директиву про тимчасовий захист українських біженців активували у березні 2022 року одразу після повномасштабного вторгнення Россі. Українцям надали притулок на рік, тому продовжили дію директиви ще на рік - до березня 2024 року. Загалом механізм розрахований на три роки - до березня 2025 року.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Урсула фон дер Ляйєн заявила послам ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.