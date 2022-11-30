UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Єврокомісії запропонувала направити російські активи на відновлення України

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, заморожених в ЄС. Кошти підуть в Україну, щоб компенсувати збитки від вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми заблокували 300 млрд євро резервів центрального банку Росії та заморозили 19 млрд євро грошей російських олігархів", - заявила президент виконавчої влади Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн.

Вона сказала, що в короткостроковій перспективі ЄС та його партнери можуть керувати коштами та інвестувати їх. Виручені кошти підуть в Україну, щоб зрештою компенсувати збитки, завдані країні.

"Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми зможемо знайти законні способи досягти цього", - додала глава Єврокомісії.

Вона також повідомила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки Організації Об'єднаних Націй "для розслідування та судового переслідування злочинів російської агресії".

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні могли загинути 20 000 цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВійна Росії проти України