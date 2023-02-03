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Глава Єврокомісії про вступ України в ЄС: чітких термінів немає, залежить від країни

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Каріна Левицька

Не існує єдиного варіанту для вступу в Європейський союз, кожна країна, що вступала в ЄС, має свою історію інтеграції.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту Україна-ЄС.

Фон дер Ляйєн розповіла про процес вступу до Євросоюзу, заявивши, що чітких часових рамок, які треба досягнути, немає.

"Якщо подивитися на історію ЄС, то все починалося з 6 членів, а сьогодні нас 27. Тож 21 різна історія вступу відбувалася, з різними перемовинами. Що свідчить про те, що немає єдиного варіанту для всіх. Все залежить від того, як кожна окрема країна рухається вперед", - наголосила глава Єврокомісії.

Вона також додала, що глибоко вражена чіткістю, якістю та швидкістю, з якою Україна забезпечує результат.

"Це просто феноменально. Ви зараз у стані війни, і будучи у стані війни вам вдається забезпечити один результат за іншим, які потрібні для того, щоб рухатися далі", - підкреслила фон дер Ляйєн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кажуть в Єврораді з приводу стрімкого вступу України до Євросоюзу.

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ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляйєн